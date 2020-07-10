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Представители бизнеса подарили машины скорой помощи клиникам Витебской области
Источник материала: ОНТ
Пять новых машин скорой помощи переданы клиникам Витебской области. Такую поддержку оказали представители бизнеса.
Ключи от автомобилей вручили главврачам Полоцкой, Россонской и Новополоцкой больниц. Два автомобиля уедут в Витебскую областную клиническую больницу. Медики благодарны всем неравнодушным людям, которые готовы помогать преодолеть эпидемию.
И это не первый жест от частной компании. Ранее спонсор уже передал автомобиль скорой для Верхнедвинской больницы. Общая сумма оказанной помощи, направленной в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования, составила свыше 800 тысяч рублей.
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Пять новых машин скорой помощи переданы клиникам Витебской области. Такую поддержку оказали представители бизнеса. Ключи от автомобилей вручили главврачам...
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