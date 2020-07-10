Представители бизнеса подарили машины скорой помощи клиникам Витебской области

Источник материала: ОНТ

Пять новых машин скорой помощи переданы клиникам Витебской области. Такую поддержку оказали представители бизнеса.

Ключи от автомобилей вручили главврачам Полоцкой, Россонской и Новополоцкой больниц. Два автомобиля уедут в Витебскую областную клиническую больницу. Медики благодарны всем неравнодушным людям, которые готовы помогать преодолеть эпидемию.

Ирина Шеменкова, главный врач Новополоцкой центральной городской больницы: «На сегодняшний эта помощь очень актуальна. Вы сами знаете, как важно вовремя доехать до каждого пациента, донести своевременно нашу помощь зависит от автопарка тоже. Мы очень благодарны нашему спонсору за ту помощь, которая была нам оказана. И это не только автомобили, но и аппараты ИВЛ и другое. Большое спасибо!»

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома: «Это большое событие. Это еще раз показывает, что в данной непростой ситуации, как сегодня, бизнес-сообщество поворачивается и оказывает помощь медицинским сотрудникам».

И это не первый жест от частной компании. Ранее спонсор уже передал автомобиль скорой для Верхнедвинской больницы. Общая сумма оказанной помощи, направленной в том числе на приобретение средств индивидуальной защиты и медоборудования, составила свыше 800 тысяч рублей.

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