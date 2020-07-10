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После майского снижения цены в июне снова стали расти. Что подорожало больше всего
Источник материала: Tut.by
Цены в июне в Беларуси в среднем выросли на 0,2%. Об этом
По данным Белстата, в июне цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (за шесть месяцев года — на 3,2%), на услуги — тоже на 0,4% (за шесть месяцев — на 4,2%), а на непродовольственные товары снизились на 0,2% (за шесть месяцев выросли на 3%).
В годовом выражении (по сравнению с июнем 2019-го) больше всего подорожали услуги, на 7,1%. Годовая инфляция на непродовольственные товары составила 4,4%, на продовольственные — 4,1%. В целом инфляция в годовом выражении составляет 4,9%.
В предыдущем месяце, согласно официальным данным, в стране фиксировали дефляцию. В мае цены
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По данным Белстата, инфляция в прошлом месяце составила 0,2%.
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