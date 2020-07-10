Источник материала: Новости Волковыска

Красочные, но опасные для здоровья продукты, нашли в продуктовых магазинах Гродно и Волковыска сотрудники Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Так, ими было установлено, что в зефире бело-розовом «Русника» и конфетах «Суфле малиновое глазированное» российского производства содержится краситель понсо 4R (Е124), информации о котором нет на упаковке, хотя она должна быть в обязательном порядке в виде формулировки: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Данный факт – «предоставление недостоверной информации на маркировке пищевой продукции» — нарушает технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Гродненской областной инспекцией Госстандарта принято решение запретить продавать данные партии зефира бело-розового «Русника» и конфет «Суфле малиновое глазированное», а также решено направить в Госстандарт информацию о внесении данных товаров в информационный ресурс «Опасная продукция».