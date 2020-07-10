Источник материала: Новости Волковыска

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает изменения в правовом регулировании гарантированного возмещения банковских вкладов физлиц. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка.

На общественное обсуждение вынесены поправки к закону от 8 июля 2008 года № 369-З "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц".

В Нацбанке отметили, что предметом правового регулирования проекта Закона являются общественные отношения в рамках функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

Проектом Закона предлагается:

ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках (далее – банковские вклады (депозиты) с установлением для данной новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения;

на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках (далее – банковские вклады (депозиты) с установлением для данной новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения; сократить с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца);

(с даты подачи заявления о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов (депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца); предоставить физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке Республики Беларусь);

(наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физического лица в банке Республики Беларусь); увеличить с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита);

продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита); перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» (далее – Агентство), в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности;

банков в резерв государственного учреждения «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» (далее – Агентство), в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности; расширить возможности для инвестирования временно свободных денежных средств Агентства.

В сообщении Нацбанка отмечено, что в новой редакции закон позволит, в частности, повысить уровень правовой защиты вкладчиков и обеспечить стабильное финансирование резерва агентства.