«Непрактично, но довольно круто выглядит». В Сирии заметили «модернизированный» АК-74

Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе замечен советский автомат под малоимпульсный патрон с оригинальным, хотя и не очень практичным усовершенствованием. Фото оружия выложил владелец известного тематического Twitter-аккаунта CalibreObscura.

#Idlib : An Early-Mid 80s AK-74 for sale recently. Can I just say that while demeled mag windows may not be practical they do look pretty cool. pic.twitter.com/UIuU55mpoD — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) July 9, 2020

На снимке изображен автомат АК-74 одной из ранних серий 1970х-80-х годов, с деревянным прикладом и цевьем. При этом бакелитовый магазин пропилен сбоку, и в нем сделано отверстие. Очевидно, такое «усовершенствование» нужно для контроля расхода патронов в бою — через дыру видно, сколько осталось.

«Возможно, окошки в магазинах не очень практичны, но они выглядят довольно круто», — прокомментировал владелец Twitter-аккаунта. На самом деле, целесообразность подобного «улучшения» автомата очень спорна — за возможность видеть, сколько патронов осталось, приходится платить повышенной склонностью к засорению. В проделанную в магазине дыру может легко попадать пыль, грязь, любой мусор, и в бою это вполне способно привести к осечке обычно надежного автомата.

Практика производства магазинов, в которых видно, сколько в них патронов, существует давно. Однако такого эффекта обычно добиваются, просто делая магазины из прозрачного пластика. Для АК-74 такие изделия тоже существуют — но их производят частные фирмы и не для простых солдат.

Другим способом узнать, что патроны заканчиваются, для советских солдат были пара трассирующих патронов, заряженных в начале магазина: выстрелил трассером — значит «рожок» пора менять.

А на столь радикальные действия, как пропиливание дыры в магазине, обычно никто не шел — хотя есть фотографии такого оружия, сделанные на гражданской войне в Таджикистане, АК на них принадлежат не военным, а иррегулярным формированиям.