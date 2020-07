«Непрактично, но довольно круто выглядит». В Сирии заметили «модернизированный» АК-74

Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе замечен советский автомат под малоимпульсный патрон с оригинальным, хотя и не очень практичным усовершенствованием. Фото оружия выложил владелец известного тематического Twitter-аккаунта CalibreObscura.

#Idlib : An Early-Mid 80s AK-74 for sale recently.