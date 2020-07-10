ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Непрактично, но довольно круто выглядит». В Сирии заметили «модернизированный» АК-74

10.07.2020 17:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В сирийском Идлибе замечен советский автомат под малоимпульсный патрон с оригинальным, хотя и не очень практичным усовершенствованием. Фото оружия выложил владелец известного тематического Twitter-аккаунта CalibreObscura.

На снимке изображен автомат АК-74 одной из ранних серий 1970х-80-х годов, с деревянным прикладом и цевьем. При этом бакелитовый магазин пропилен сбоку, и в нем сделано отверстие. Очевидно, такое «усовершенствование» нужно для контроля расхода патронов в бою — через дыру видно, сколько осталось.

«Возможно, окошки в магазинах не очень практичны, но они выглядят довольно круто», — прокомментировал владелец Twitter-аккаунта. На самом деле, целесообразность подобного «улучшения» автомата очень спорна — за возможность видеть, сколько патронов осталось, приходится платить повышенной склонностью к засорению. В проделанную в магазине дыру может легко попадать пыль, грязь, любой мусор, и в бою это вполне способно привести к осечке обычно надежного автомата.

Практика производства магазинов, в которых видно, сколько в них патронов, существует давно. Однако такого эффекта обычно добиваются, просто делая магазины из прозрачного пластика. Для АК-74 такие изделия тоже существуют — но их производят частные фирмы и не для простых солдат.

Другим способом узнать, что патроны заканчиваются, для советских солдат были пара трассирующих патронов, заряженных в начале магазина: выстрелил трассером — значит «рожок» пора менять.

А на столь радикальные действия, как пропиливание дыры в магазине, обычно никто не шел — хотя есть фотографии такого оружия, сделанные на гражданской войне в Таджикистане, АК на них принадлежат не военным, а иррегулярным формированиям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомат оснащен «апгрейдом», без которого явно можно обойтись.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина нашёл записку соседки у себя на пороге. И это послание умилило не только его, но и пользователей соцсетей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика