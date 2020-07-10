Овощное рагу. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как быстро и просто приготовить вкуснейшее овощное рагу? Пошаговым рецептом с фото делится ведущая ОНТ Екатерина Тишкевич .

Вам понадобится:

баклажан - 1 шт;

молодой кабачок - 1 шт;

морковь - 1 шт;

помидор - 1 шт;

лук - 1 шт;

растительное масло;

зелень.





Как готовить?

1. Баклажан нарезать на кубики, выложить в глубокую ёмкость, залить водой и оставить на 10-15 минут, чтобы ушла горечь.





2. Морковь нарезать кубиками, лук нарезать мелко. И морковь, и лук обжарить на растительном масле в течение 5-7 минут.









3. Кабачок нарезать кубиками и добавить к моркови и луку. Туда же положить баклажан, предварительно вынув из воды, и помидор. Овощи посолить, можно добавить веточку розмарина.





4. Тушить овощи 40-45 минут на медленном огне.

5. Подавать овощное рагу, украсив зеленью.





Приятного аппетита!

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