|
Овощное рагу. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как быстро и просто приготовить вкуснейшее овощное рагу? Пошаговым рецептом с фото делится ведущая ОНТ
Вам понадобится:
Как готовить?
1. Баклажан нарезать на кубики, выложить в глубокую ёмкость, залить водой и оставить на 10-15 минут, чтобы ушла горечь.
2. Морковь нарезать кубиками, лук нарезать мелко. И морковь, и лук обжарить на растительном масле в течение 5-7 минут.
3. Кабачок нарезать кубиками и добавить к моркови и луку. Туда же положить баклажан, предварительно вынув из воды, и помидор. Овощи посолить, можно добавить веточку розмарина.
4. Тушить овощи 40-45 минут на медленном огне.
5. Подавать овощное рагу, украсив зеленью.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как быстро и просто приготовить вкуснейшее овощное рагу? Пошаговым рецептом с фото делится ведущая ОНТ Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: баклажан - 1 шт;...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)