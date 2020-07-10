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«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Помню, проводили конкурс на лучший дворик. Если провести...
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