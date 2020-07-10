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Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

10.07.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 10 июля 2020 года в Каменецком районе. Обстоятельства выясняются.

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Очень похоже на то, что кто-то не заметил знак STOP и выехал на трассу, при этом создал помеху другому участнику ДТП.

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Это перекрёсток Дмитровичи-Ражковка на объездной трассе вокруг Беловежской пущи. Очевидцы уверяют - все живы, но без пострадавших, скорее всего, не обошлось.

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась
Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась

Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 10 июля 2020 года в Каменецком районе. Обстоятельства выясняются. Очень похоже на то, что кто-то не заметил знак STOP и выехал на трассу, при этом...
 
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