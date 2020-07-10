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Жёсткое ДТП в Каменецком районе, "буханка" перевернулась
10.07.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 10 июля 2020 года в Каменецком районе. Обстоятельства выясняются.
Очень похоже на то, что кто-то не заметил знак STOP и выехал на трассу, при этом создал помеху другому участнику ДТП.
Это перекрёсток Дмитровичи-Ражковка на объездной трассе вокруг Беловежской пущи. Очевидцы уверяют - все живы, но без пострадавших, скорее всего, не обошлось.
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