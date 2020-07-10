Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 10 июля 2020 года в Каменецком районе. Обстоятельства выясняются.





Очень похоже на то, что кто-то не заметил знак STOP и выехал на трассу, при этом создал помеху другому участнику ДТП.

























Это перекрёсток Дмитровичи-Ражковка на объездной трассе вокруг Беловежской пущи. Очевидцы уверяют - все живы, но без пострадавших, скорее всего, не обошлось.