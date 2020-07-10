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После майского снижения цены в июне снова стали расти. Что подорожало больше всего
10.07.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Цены в июне в Беларуси в среднем выросли на 0,2%. Об этом сообщает Белстат. При этом по непродовольственным товарам зафиксировали дефляцию — то есть снижение цен.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
По данным Белстата, в июне цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (за шесть месяцев года — на 3,2%), на услуги — тоже на 0,4% (за шесть месяцев — на 4,2%), а на непродовольственные товары снизились на 0,2% (за шесть месяцев выросли на 3%).
В годовом выражении (по сравнению с июнем 2019-го) больше всего подорожали услуги — на 7,1%. Годовая инфляция на непродовольственные товары составила 4,4%, на продовольственные — 4,1%. В целом инфляция в годовом выражении составляет 4,9%.
В предыдущем месяце, согласно официальным данным, в стране фиксировали дефляцию. В мае цены снизились на 0,1%.
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Цены в июне в Беларуси в среднем выросли на 0,2%. Об этом сообщает Белстат. При этом по непродовольственным товарам зафиксировали дефляцию — то есть снижение цен. ...
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