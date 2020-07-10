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Массовое ДТП в Витебске: столкнулись пять автомобилей

10.07.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовое ДТП в Витебске: столкнулись пять автомобилейВитебске: столкнулись пять автомобилей" class="one-news__figure-img">

Сразу шесть машин столкнулись утром 11 июля на одной из улиц в Витебске. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома. 

Инцидент произошел около 11 часов утра на перекрестке улицы Петруся Бровки и Московского проспекта. Как позже рассказал водитель микроавтобуса Мercedes-Вenz Sprinter, ставшего одним из участников массового ДТП, он ехал на зелёный сигнал светофора, когда из-за внезапно возникшей неисправности он потерял управление. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся со стоящим потоком автомобилей. 

В результате столкновения повреждения получили пять автомобилей и сам микроавтобус. Никто из водителей и пассажиров участвовавших в ДТП авто не пострадал – после осмотра врачи отпустили их домой. 

Фото: УВД Витебского облисполкома 

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Теги: Витебск
 
 
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Сразу шесть машин столкнулись утром 11 июля на одной из улиц в Витебске. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.  Инцидент произошел около 11 часов утра на...
 
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