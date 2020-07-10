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В Жлобине слесарь перекидывал украденные гидроцилиндры через забор и попал в голову соседу
Источник материала: ОНТ
В Жлобине слесарь решил украсть у своего соседа гидроцилинды, однако кража привела к куда более тяжелым последствиям, прочувствовать которые на себе в буквальном смысле пришлось жильцу одного из соседних домов. Об этом
Инцидент произошел 3 июля, когда 51-летний местный житель, работающий слесарем, решил похитить у своего соседа два старых гидроцелиндра. Похищенное мужчина решил перебросить через забор, на безлюдную улицу. Однако в спешке он потерялся в пространстве и выбросил цилиндры не на улицу, а на территорию соседнего участка, где один из тяжелых предметов упал прямо на голову 28-летнего мужчины.
Теперь горе-похитителю грозит уголовная ответственность по ст. 155 Уголовного кодекса («причинение тяжкого и менее тяжкого телесного повреждения»). При этом попытка кражи будет выделена в отдельное дело.
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В Жлобине слесарь решил украсть у своего соседа гидроцилинды, однако кража привела к куда более тяжелым последствиям, прочувствовать которые на себе в буквальном...
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