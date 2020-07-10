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Калинковичский мясокомбинат посетил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

10.07.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Калинковичский мясокомбинат посетил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

Еще одно предприятие, которое показало прирост в непростое время, – Калинковичский мясокомбинат. Здесь за полгода экспортные поставки выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Предприятие посетил председатель Палаты представителей и подчеркнул – во всем мире идет борьба за рынки, поэтому важно сохранить имеющиеся и параллельно искать новые направления. Владимир Андрейченко обратил внимание, что государство всегда уделяло большое внимание промышленным предприятиям. Наряду с сохранением и модернизацией существующих создаются новые.

А председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности посетил сегодня Пружанский район Брестской области. На предприятии «Ружаны-Агро» обсудили условия труда, зарплату, развитие производства. Сельчане создают значительный экономический потенциал, формируют продовольственную безопасность страны. И даже в условиях пандемии белорусское АПК не сдает позиций. Также Сергей Рачков провел прием граждан и прямую телефонную линию.  

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Еще одно предприятие, которое показало прирост в непростое время, – Калинковичский мясокомбинат. Здесь за полгода экспортные поставки выросли на 10% в сравнении с...
 
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