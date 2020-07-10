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«Сделали то, что должны были сделать все». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Атлант»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пример для подражания. Президент положительно оценил работу «Атланта» в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале года завод, который 70 % своей продукции экспортирует, оказался в непростой ситуации. Из-за принятых некоторыми странами карантинных мер и ограничений поставки на внешние рынки просели. Но выход нашли: сделали ставку на торговлю через интернет. В итоге уже в марте был побит рекорд по продажам холодильников.
Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Главой государства поставлена задача создавать новую, импортозамещающую продукцию. Пообщался Александр Лукашенко и с трудовым коллективом, а также с ребятами из студотрядов, которые уже не первый год проводят на заводе трудовое лето.
История этого производства началась почти 60 лет назад. В 1961 году отделом главного конструктора МЗХ была разработана первая модель холодильника – в кухонном столе. Уже через год холодильник «Минск-1» сходит с конвейера. Предприятие быстро набирает обороты и шагает в ногу с желаниями потребителя.
Сегодня на «Атланте» производят самые современные модели. Через несколько лет, говорят, холодильник подключат к интернету и научат сообщать хозяину об отсутствии в нем привычных продуктов.
Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Из технических вещей сегодня основное требование – это повышение энергоэффективности холодильников. Критически важным параметром является уровень шума компрессора. Идет постепенное снижение звукового воздействия.
Дмитрий Соколовский у руля производства всего полгода. Назначая его на должность, Президент поставил задачу: стабилизировать финансовое состояние предприятия и укрепиться на рынках сбыта. Сегодня время проконтролировать первые результаты работы.
С новым руководителем «Атлант» «расправил плечи»: выходят на положительную рентабельность, больше 70 % продукции уходит на экспорт. Препятствием амбициозным планам не стала даже пандемия: производство не останавливали, продажи увели в интернет.
Дмитрий Соколовский:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дмитрий Соколовский:
Александр Лукашенко:
Дмитрий Соколовский:
Александр Лукашенко:
На Минском заводе холодильников сегодня работают порядка 4500 человек. В июне среднюю зарплату получили в размере 1117 рублей. Не каждое частное предприятие может похвастаться такими заработками. Не допускать несправедливости в отношении простых белорусов – это и есть задача власти. Поэтому Президент на месте принимает решение.
Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята, в основном, на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.
Александр Лукашенко осмотрел производство: интересовался нюансами, вникал в подробности. На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
Разговор Александр Лукашенко начал, пожалуй, с самого важного. Изучение дел на «Атланте» и анализ перспектив на ближайшие годы позволили сделать однозначные выводы: в апреле страна пошла верным путем. И если бы не те решения, сегодня мы бы не имели таких показателей.
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Вопросы главе государства задавали самые разные: от глобальных до частных. Например, есть ли у него дома техника «Атлант»?
Александр Лукашенко уверил, что есть, и она отлично работает. Главное, что удалось сделать отечественному производителю, – обеспечить качественный сервис для своих товаров.
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Перспективы «Атланта» определены в стратегии развития предприятия на ближайшие пять лет. Основная задача – повысить эффективность производства, увеличить объем и нарастить экспорт почти на четверть. Работы много, но при желании, как показала сегодняшняя встреча, любые задачи по плечу.
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«Сделали то, что должны были сделать все». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Атлант»
Новости Беларуси. Пример для подражания. Президент положительно оценил работу «Атланта» в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля...
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