Брестских дизайнеров Никиту Ведерникова и Наталью Исаеву отметили на «Мельнице моды»

Источник материала: Виртуальный Брест

В 29-м Республиканском фестивале-конкурсе моды и фото участвовали дизайнеры, модели, фотографы, стилисты, парикмахеры и визажисты Беларуси.





В финале были представлены 45 коллекций более полусотни дизайнеров. Наши земляки среди лучших.





Никита Ведерников, учащийся первого курса Брестского колледжа сферы обслуживания, представил коллекцию «Дываны з куфару». В результате семь его моделей покорили жюри, а молодой кутюрье занял третье место среди женских коллекций в номинации «Школа моды», получил специальный приз от спонсора конкурса. Кроме этого, его работы отобрали для участия в международном конкурсе «Русский силуэт», который пройдет в Москве в 2021 году. Руководителем и постоянным консультантом был его преподаватель Лениана Омесь.





Она поддерживала и помогла реализовать творческие идеи молодого дизайнера. К слову, в «Мельнице моды» он участвует не впервые. В прошлом году Никита стал лучшим в номинации «Фотомодель», а сейчас захотел попробовать себя в новом амплуа. По словам молодого человека, шитье его привлекло в пятнадцать лет, до этого он занимался декоративно-прикладным искусством, однако после школы выбрал профессию архитектора. Правда, быстро осознал, что его манит совсем другая дорога.





На создание коллекции Никиту вдохновили детские воспоминания о даче и деревне. Одна из задумок — использование старых настенных ковров с оленями как фрагментов одежды. Кроме того, вся отделка — вышивка, валяние — выполнена дизайнером собственноручно.

Не менее интересными стали и модели Натальи Исаевой, преподавателя из Брестского лицея легкой промышленности. Она представила две коллекции: детскую — «Представьте себе» и мужскую — «Тореадор». Ее работы отмечены сертификатом на приобретение тканей для творчества.