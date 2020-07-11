На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю

Источник материала: Виртуальный Брест

Уборку этой культуры сельхозпредприятия региона ведут на последних площадях. Из 5,4 тысячи гектаров обмолочено около 90 процентов. С каждого гектара собирают в среднем 51,1 центнера зерна. В прошлом году урожайность была ниже 40 центнеров на круг.





Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что Малоритский, Каменецкий, Березовский, Столинский районы первыми в области завершили уборку озимого ячменя. В Жабинковском районе на 10 июля оставалось всего около процента. На последних гектарах, отведенных под эту культуру работала техника и в остальных регионах.

Зерно нового урожая уже поступило на переработку на комбикормовые заводы. Тем временем, хозяйства приступают к обмолоту озимого рапса, площадь которого в области в сравнении с прошлым годом увеличили до 57,5 тысячи гектаров. Перезимовал он неплохо. Весной, в связи с продолжительными заморозками и долгим отсутствием осадков специалистам пришлось всерьез поволноваться за состояние посевов. В оптимальные сроки были проведены подкормки, растения обработали от болезней. В итоге виды на урожай не хуже, чем в прошлые сезоны. В этом убеждаются, например, в ОАО "Бездеж-Агро" Дрогичинского района, где маслосемена уже обмолачивают и доставляют на доработку.





Можно сказать, что первые дни - это репетиция жатвы. На Брестчине, по оценкам специалистов, она прошла неплохо. В Ивановском районе урожайность озимого ячменя составляет 61,4 цетнера против 44,5 центнера в прошлом году, в Брестском - 58,5 центнера (33,6), в Барановичском - 72,3 центнера (57,7). Отдача этой культуры выше прошлогодней в каждом регионе, где ее возделывают. Маслосемян озимого рапса хозяйства пока намолачивают по 20,9 центнера на круг - на 0,6 центнера больше, чем в прошлом году. Однако уборка еще в самом начале. На уровне 23,1 центнера с гектара урожайность в Ивацевичском , 24,8 - в Каменецком, 32,5 - в Ивановском районах.