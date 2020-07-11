ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю

11.07.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Уборку этой культуры сельхозпредприятия региона ведут на последних площадях. Из 5,4 тысячи гектаров обмолочено около 90 процентов. С каждого гектара собирают в среднем 51,1 центнера зерна. В прошлом году урожайность была ниже 40 центнеров на круг.

На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю

Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что Малоритский, Каменецкий, Березовский, Столинский районы первыми в области завершили уборку озимого ячменя. В Жабинковском районе на 10 июля оставалось всего около процента. На последних гектарах, отведенных под эту культуру работала техника и в остальных регионах.

Зерно нового урожая уже поступило на переработку на комбикормовые заводы. Тем временем, хозяйства приступают к обмолоту озимого рапса, площадь которого в области в сравнении с прошлым годом увеличили до 57,5 тысячи гектаров. Перезимовал он неплохо. Весной, в связи с продолжительными заморозками и долгим отсутствием осадков специалистам пришлось всерьез поволноваться за состояние посевов. В оптимальные сроки были проведены подкормки, растения обработали от болезней. В итоге виды на урожай не хуже, чем в прошлые сезоны. В этом убеждаются, например, в ОАО "Бездеж-Агро" Дрогичинского района, где маслосемена уже обмолачивают и доставляют на доработку.

На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю

Можно сказать, что первые дни - это репетиция жатвы. На Брестчине, по оценкам специалистов, она прошла неплохо. В Ивановском районе урожайность озимого ячменя составляет 61,4 цетнера против 44,5 центнера в прошлом году, в Брестском - 58,5 центнера (33,6), в Барановичском - 72,3 центнера (57,7). Отдача этой культуры выше прошлогодней в каждом регионе, где ее возделывают. Маслосемян озимого рапса хозяйства пока намолачивают по 20,9 центнера на круг - на 0,6 центнера больше, чем в прошлом году. Однако уборка еще в самом начале. На уровне 23,1 центнера с гектара урожайность в Ивацевичском, 24,8 - в Каменецком, 32,5 - в Ивановском районах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Уборку этой культуры сельхозпредприятия региона ведут на последних площадях. Из 5,4 тысячи гектаров обмолочено около 90 процентов. С каждого гектара собирают в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео, где щенок засыпает под колыбельную маленькой девочки, умилило Сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика