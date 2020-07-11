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Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

11.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Японию продолжают заливать дожди. На юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли почти 70 человек, свыше полутора десятка считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Власти страны распорядились эвакуировать более двух миллионов человек.

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Повреждены по меньшей мере 13 тысяч зданий в 19 префектурах.

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Зафиксированы более 80 случаев выхода рек из берегов. Ущерб сельскому хозяйству страны составил почти 110 миллионов долларов.

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Новости Японии. Японию продолжают заливать дожди. На юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли почти 70 человек, свыше полутора десятка считаются...
 
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