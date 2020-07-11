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Меган Маркл считает себя слишком известной, поэтому лишает сына Арчи возможности общаться со сверстниками
Источник материала: ОНТ
Жена принца Гарри Меган Маркл считает, что слишком известна, чтобы посещать детские собрания и беспокоится, что ее сын Арчи не общается со сверстниками. Об этом Daily Mail сообщил близкий друг Маркл.
Он рассказал, что Меган хотела бы присутствовать на таких мероприятиях, которые послужили бы во благо сына.
При этом Меган Маркл считает себя слишком известной, чтобы посещать настолько обычные события. Бывшая актриса с удовольствием находит свободное время, чтобы общаться в режиме онлайн, например через Zoom, но это не заменяет живое общение.
Напомним, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. Семья планирует сотрудничать с различными корпорациями, торговыми ассоциациями, а также с общественными форумами. В своих выступлениях Меган и Гарри расскажут о раcизме, гендерном равенстве, о состоянии психического здоровья людей, а также о проблемах окружающей среды.
Фото: AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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Меган Маркл считает себя слишком известной, поэтому лишает сына Арчи возможности общаться со сверстниками
Жена принца Гарри Меган Маркл считает, что слишком известна, чтобы посещать детские собрания и беспокоится, что ее сын Арчи не общается со сверстниками. Об этом Daily...
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