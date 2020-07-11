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Меган Маркл считает себя слишком известной, поэтому лишает сына Арчи возможности общаться со сверстниками

11.07.2020 16:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл считает себя слишком известной, поэтому лишает сына Арчи возможности общаться со сверстниками

Жена принца Гарри Меган Маркл считает, что слишком известна, чтобы посещать детские собрания и беспокоится, что ее сын Арчи не общается со сверстниками. Об этом Daily Mail сообщил близкий друг Маркл.

Он рассказал, что Меган хотела бы присутствовать на таких мероприятиях, которые послужили бы во благо сына.

«По словам Меган, Арчи необходимо развивать социально-эмоциональные навыки, присутствуя в обществе других детей, – то, что он не может получить при общении со взрослыми, – отметил анонимный собеседник. – В идеале Меган хотела бы посещать со своим ребенком детские собрания, которые проходят несколько раз в неделю. Это дало бы Арчи возможность играть со сверстниками и развиваться».

При этом Меган Маркл считает себя слишком известной, чтобы посещать настолько обычные события. Бывшая актриса с удовольствием находит свободное время, чтобы общаться в режиме онлайн, например через Zoom, но это не заменяет живое общение.

Напомним, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. Семья планирует сотрудничать с различными корпорациями, торговыми ассоциациями, а также с общественными форумами. В своих выступлениях Меган и Гарри расскажут о раcизме, гендерном равенстве, о состоянии психического здоровья людей, а также о проблемах окружающей среды.


Фото: AP Photo / Invision/Joel C Ryan

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Жена принца Гарри Меган Маркл считает, что слишком известна, чтобы посещать детские собрания и беспокоится, что ее сын Арчи не общается со сверстниками. Об этом Daily...
 
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