ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18

11.07.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18

В Гомеле купание детей ограничено на пляжах "Каскад-2" по ул. П. Бровки (со стороны ул.Свиридова) в Центральном районе и "Западный" в Советском районе. В Брестской области это касается пляжей "Восток" на реке Мухавец, "Центральный" (правый и левый берега этой же реки), зоны отдыха по ул.Октябрьской революции (Гребной канал), центральных пляжей озер Луковское и Олтушское в Малоритском районе, водоема в городском парке в Малорите. Ограничения коснулись и Минска. Здесь детям нежелательно купаться на пляжах №1 Цнянского водохранилища и №3 и №4 водохранилища "Криница". А в Могилевской области - на пляже, расположенном на правобережье Днепра в Шклове.

Больше всего мест, где купание запрещено, в Могилевской области. Речь идет о пляжах на Днепре в агрогородке Полыковичи, на реке Ольса у городской бани в Кличеве, на озере в деревне Вильчицы Могилевского района, на Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве, по ул.Верхнеяловская в Чаусах, на городском озере по ул.Молодежная в Славгороде и на Днепре в Могилеве.

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18

В Гомельской области это пляжи "Озерный" Железнодорожного района и "Каскад-1" по ул. П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова) Центрального района Гомеля, а также на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине и городской пруд в Калинковичах. Также запрет коснулся пруда в Щучине, пляжей Днепра, расположенных по улицам Владимира Короткевича и Георгия Семенова в Орше, пляжей № 8 и 9 Заславского водохранилища в Минске и Дубровского водохранилища в Минском районе.

Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от посещения таких мест.

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 3 по 10 июля обследовали 332 зоны рекреации. На 39 (11,7%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований относительно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика