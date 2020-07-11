Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 18. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.





В Гомеле купание детей ограничено на пляжах "Каскад-2" по ул. П. Бровки (со стороны ул.Свиридова) в Центральном районе и "Западный" в Советском районе. В Брестской области это касается пляжей "Восток" на реке Мухавец, "Центральный" (правый и левый берега этой же реки), зоны отдыха по ул.Октябрьской революции (Гребной канал), центральных пляжей озер Луковское и Олтушское в Малоритском районе, водоема в городском парке в Малорите. Ограничения коснулись и Минска. Здесь детям нежелательно купаться на пляжах №1 Цнянского водохранилища и №3 и №4 водохранилища "Криница". А в Могилевской области - на пляже, расположенном на правобережье Днепра в Шклове.

Больше всего мест, где купание запрещено, в Могилевской области. Речь идет о пляжах на Днепре в агрогородке Полыковичи, на реке Ольса у городской бани в Кличеве, на озере в деревне Вильчицы Могилевского района, на Гребеневском и Печерском водохранилищах в Могилеве, по ул.Верхнеяловская в Чаусах, на городском озере по ул.Молодежная в Славгороде и на Днепре в Могилеве.





В Гомельской области это пляжи "Озерный" Железнодорожного района и "Каскад-1" по ул. П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова) Центрального района Гомеля, а также на Днепре в парке культуры и отдыха "Приднепровский" в Жлобине и городской пруд в Калинковичах. Также запрет коснулся пруда в Щучине, пляжей Днепра, расположенных по улицам Владимира Короткевича и Георгия Семенова в Орше, пляжей № 8 и 9 Заславского водохранилища в Минске и Дубровского водохранилища в Минском районе.

Отдыхающим в общественных зонах отдыха, включая пляжи, рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук и респираторный этикет. Желательно брать с собой свежеприготовленные продукты в индивидуальной чистой упаковке, а для питья, мытья фруктов и овощей использовать преимущественно бутилированную воду. Людям старшего и пожилого возраста (старше 60 лет), с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от посещения таких мест.





Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 3 по 10 июля обследовали 332 зоны рекреации. На 39 (11,7%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований относительно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.