Вечер французской музыки «Под небом Парижа» провели под открытым небом на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

11 июля 2020 года на Советской у здания "Белтелекома" прошел вечер французской музыки «Под небом Парижа», уже третий концерт, приуроченный ко Дню Независимости Франции 14 июля.





Брестский городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля.





исполнил шедевры французской музыки. Под пасмурным июльским небом завораживающе звучали «Вечная любовь» Шарля Азнавура, «Под небом Парижа» Юбера Жеро, «Шербургские зонтики» Мишеля Леграна, «Padam, Padam» Нюрберта Гланцберга.





Парочки и пары танцевали или целовались. Тонкие шпильки парили над тротуаром. Руки партнеров обвивали, поддерживали и вели. Маленькая черная шляпка подрагивала, наслаждаясь живой музыкой. Рыжий пиджак с мужчиной внутри уверенно вел видеосъемку. Для социальных сетей?

Множество людей устроились на лавочках, улыбаясь, общаясь и слушая музыку. Кто-то так и не решился отпустить велосипед. А одна пара уютно устроилась в собственных шезлонгах под деревом.