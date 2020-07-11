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Победитель благотворительного заплыва на Минском море: плыл и вспоминал Алексея Талая. Если он может, я тоже смогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Непрофессиональные спортсмены бросили вызов Минскому морю. Все для того, чтобы помочь тем, кто в этом очень нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционный благотворительный заплыв собрал две сотни пловцов. Им предстояло преодолеть дистанцию в пять километров.
Аркадий Хмелев, организатор благотворительного заплыва:
Погоду в этот день, кстати, не назовешь идеальной: сильный ветер и волны.
Тем не менее финишировать удалось почти всем. Победителем стал Сергей Алешкевич. Он ушел в отрыв от преследователей за полкилометра до конца дистанции.
Сергей Алешкевич, победитель благотворительного заплыва:
В таком мероприятии я в первый раз участвую. Спасибо фонду Алексея Талая. Это несгибаемый человек. Я, кстати, плыл и вспоминал его имя: если он может, я тоже смогу. Я смогу.
Собранные средства направят в международный благотворительный фонд «Шанс», а также фонд имени Алексея Талая.
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Победитель благотворительного заплыва на Минском море: плыл и вспоминал Алексея Талая. Если он может, я тоже смогу
Новости Беларуси. Непрофессиональные спортсмены бросили вызов Минскому морю. Все для того, чтобы помочь тем, кто в этом очень нуждается, сообщили в программе...
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