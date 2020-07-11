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«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия собирает друзей уже в 11-й раз. В Шкловском районе продолжается – без преувеличения – самый самобытный фестиваль лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметить Купалье на берегу Днепра 11 июля собрались тысячи гостей. Программа форума еще ни разу не повторилась, а в этом году организаторы превзошли все ожидания. Допозна продолжат работу тематические подворья и фудкорты, древние ремесла помогут вспомнить народные мастера – в Александрию приехали более 700 умельцев, в том числе из России и Украины.
Запомнится Купалье 2020-го также уникальными коллективами и любимыми артистами, зрелищным авиашоу, поединками за звание лучших сельских жителей и большим праздником народных костюмов.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Ирина Забавская, ремесленник:
Сегодня, кроме того, я участвую в конкурсе костюмов. Потому что мой костюм полностью не только вышит, но и сшит вручную. Пояс соткан руками, кружева связаны крючком. Полностью весь костюм сделан руками – я надеюсь на победу.
Любовь Белькевич, ремесленник:
А сегодня я хочу всех белорусов поздравить с таким праздником – с праздником Купалья. Пожелать всем здоровья и счастья.
Впервые для гостей праздника организовали кемпинг. Он находится совсем близко к главной площадке, а потому жителям этого импровизированного городка очень удобно добираться, что называется, с корабля на бал.
Здесь можно остановиться на отдых не только в палатках, но и в домиках на колесах.
Виталий Казимировский, казак Минского областного казачьего округа:
Судя по улыбкам на лицах гостей, праздник удался. Здесь каждый может найти себе развлечение и занятие по интересам. Малышей не оторвать от клоунов, аттракционов. Взрослые с аппетитом дегустируют блюда национальной кухни.
Александрия – я на этот праздник приехал второй раз. Подков продается просто огромное количество. Молодоженам, всем людям, которые желают счастья и удачи.
Это, я вам скажу, как «Славянский базар». Это уже привычка, без него никак, никуда. Каждый год сюда стараться будем ездить, очень классно!
Я езжу каждый год уже, наверное, лет шесть-семь, вообще не пропуская ни одного праздника. Мне нравится мероприятие. Особенно сегодня погода порадовала!
Ну, что тут сказать, умеют белорусы отдыхать с пользой. А отдохнув можно и подкрепиться.
Благо выбор, глаза разбегаются – ряды фудкорта кажутся бесконечными. Давайте послушаем, чем угощают сегодня гостей Купалья.
В 21:30 начнется гала-концерт. На сцену выйдут артисты из Беларуси, России и Украины. До последнего сохранялась интрига, появится ли любимец дам Стас Михайлов. И вуаля, артист сегодня все же выйдет на сцену.
Кульминацией Купальской ночи станет большой костер и праздничный салют. Дамы неслучайно весь день плели венки. Каждая желающая сможет спустить их на воду, как дань старинной белорусской традиции.
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«Каждый мастер старается привезти только лучшее, на что способны его золотые ручки». Что говорят гости и участники Купалья в Александрии
Новости Беларуси. Александрия собирает друзей уже в 11-й раз. В Шкловском районе продолжается – без преувеличения – самый самобытный фестиваль лета, сообщили в...
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