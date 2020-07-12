До +25°C и ливни с грозами: погода на 12 июля

Источник материала: ОНТ

Погода способствует отдыху на природе – за окнами тепло, местами – кратковременные дожди.

В разгар дня от +20°C до +25°C, на юге страны на пару градусов выше. В отдельных районах – ливни с грозами.

фото: goodfon.ru

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