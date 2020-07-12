Как очистить сосуды от излишков холестерина? Лучшие продукты

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Хотя на самом деле нет таких волшебных продуктов, которые бы действовали против атеросклероза подобно лекарствам, привычка есть здоровую пищу помогает замедлить процесс накопления излишков холестерина в сосудах. Особенно приятно, что очистить сосуды позволяют простые, доступные продукты, сообщает МедикФорум .





Овес. Излишки холестерина могут проникать во внутренний слой кровеносных сосудов, образуя со временем жесткий налет. Овсяное зерно богато растворимыми волокнами, борющимися с опасным процессом потери гибкости и растяжимости сосудистых стенок.

Фасоль. Исследования свидетельствуют, что рацион, насыщенный ею, может помочь сделать артерии более эластичными, способствует снижению артериального давления. Еще одно преимущество простого продукта – это антиоксиданты, эффективные против воспаления, способствующего болезням сердца.

Чечевица. Является одним из лучших натуральных средств, нейтрализующих повреждение кровеносных сосудов, вызываемое высоким кровяным давлением. Вдобавок этот простой продукт находится на вершине пищевого спектра по содержанию белка и клетчатки, дает организму кальций, калий, магний – все минералы, способные снижать повышенное давление.

Фисташки. Они заполнены растительными стеролами, помогающими блокировать абсорбцию холестерина в организме. При аллергия на орехи данные вещества можно получить из семян кунжута.

Куркума. Ее главный компонент-антиоксидант куркумин обладает свойством препятствовать накоплению в сосудах жировых излишков, блокирующих их просвет и провоцирующих опасные нарушения кровообращения.

Брокколи. Ее соединение сульфорафан улучшает естественную защиту организма от процессов закупорки артерий холестериновыми бляшками, активируя определенный вид белка в организме.

Картофель. По праву входит в список лучших доступных источников калия, помогающего регулировать кровяное давление. Также содержит достаточное количество клетчатки – натурального чистильщика артерий.

Яйца. В настоящее время исследования показывают, что содержащиеся в яйцах жиры повышают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП в крови, соединяющегося с молекулами «плохого» ЛПНП и активизирующего их расщепление.

Кефир. Пробиотические продукты эффективно поддерживают популяцию здоровых бактерий в кишечнике – с улучшением его микрофлоры коррелирует снижение артериального давления давление и уровень холестерина ЛПНП.

Источник: medikforum.ru