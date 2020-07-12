Лионель Месси установил новое достижение в чемпионате Испании

Источник материала: Tut.by

В матче 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Артуро Видаль на 15-й минуте с передачи нападающего Лионеля Месси, пишет championat.



Фото: Reuters

По итогам этого матча Месси удалось установить историческое достижение в Ла Лиге. Он стал первым футболистом в чемпионате Испании, которому удалось забить за один сезон не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач, сообщается в твиттере ESPN FC.

Прежде это достижение покорилось экс-форварду «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03 – на его счету было 24 гола и 20 пасов, но только в английской Премьер-лиге.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) — на 14-м месте.