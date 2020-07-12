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В Китае из-за проливных дождей и оползней объявлен красный уровень опасности

12.07.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае из-за проливных дождей и оползней объявлен красный уровень опасности

Июльские проливные дожди и оползни в Китае превратили юго-восток страны в одну масштабную зону бедствия.

Уровень опасности – красный.  Янцзы – одна из самых длинных рек в мире – сейчас практически вышла из берегов и «топит» всё на своём пути. Официальные власти делают всё возможное для спасения жителей, оказавшихся в опасном положении – эвакуируют с крыш домов, пытаются найти «без вести пропавших» – люди исчезают целыми семьями, оставаясь без связи. Многие просто не в состоянии самостоятельно покинуть затопленные районы, ситуация уже несколько недель остается чрезвычайно сложной.

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Июльские проливные дожди и оползни в Китае превратили юго-восток страны в одну масштабную зону бедствия. Уровень опасности – красный.  Янцзы – одна из самых...
 
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