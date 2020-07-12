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Подвёл глазомер? Трактор с прицепом зацепил встречный ПАЗ и буквально порвал автобус

12.07.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подвёл глазомер? Трактор с прицепом зацепил встречный ПАЗ и буквально порвал автобус

ПОРВАЛИ «ПАЗИК». Ивацевичский район. В 18:20 в деревне Клещи неудачно встретились трактор с прицепом и пассажирский автобус. Местом происшествия стало закругление дороги на улице Клубной.

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По предварительной информации, 35-летнего тракториста подвёл глазомер. Прицеп зацепил встречный ПАЗ и буквально порвал автобус. Двум из пяти пассажиров понадобилась медицинская помощь. От госпитализации обе женщины отказались. 

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Теги: Новости
 
 
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ПОРВАЛИ «ПАЗИК». Ивацевичский район. В 18:20 в деревне Клещи неудачно встретились трактор с прицепом и пассажирский автобус. Местом происшествия стало закругление...
 
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