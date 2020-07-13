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В Афганистане произошло столкновение боевиков и полицейских на КПП

13.07.2020 09:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане произошло столкновение боевиков и полицейских на КПП

12 боевиков и четыре полицейских погибли в результате столкновения в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана.

Группа боевиков движения «Талибан» напала на КПП. Начался ожесточенный бой. Боевики бежали, потеряв 12 человек убитыми. Кроме четверых погибших полицейских, еще один получил ранения. Силовики при поддержке боевой авиации продолжили преследовать боевиков.

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12 боевиков и четыре полицейских погибли в результате столкновения в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. Группа боевиков движения «Талибан»...
 
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