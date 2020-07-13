В Афганистане произошло столкновение боевиков и полицейских на КПП

Источник материала: ОНТ

12 боевиков и четыре полицейских погибли в результате столкновения в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана.

Группа боевиков движения «Талибан» напала на КПП. Начался ожесточенный бой. Боевики бежали, потеряв 12 человек убитыми. Кроме четверых погибших полицейских, еще один получил ранения. Силовики при поддержке боевой авиации продолжили преследовать боевиков.

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