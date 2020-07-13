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Агент Селюк жестко раскритиковал Виктора Гончаренко
Источник материала: Tut.by
Агент Дмитрий Селюк после матча ЦСКА – «Рубин» (1:1) в очередной раз негативно высказался о главном тренере армейцев Викторе Гончаренко.
«К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в Лигу чемпионов и заработать 25 млн евро, сегодня они эту возможность потеряли.
Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА. Просто позор. Гончаренко пора домой», – заявил Селюк в твиттере.
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Он сделал это после матча с «Рубином».
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