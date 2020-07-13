Агент Селюк жестко раскритиковал Виктора Гончаренко

Источник материала: Tut.by

Агент Дмитрий Селюк после матча ЦСКА – «Рубин» (1:1) в очередной раз негативно высказался о главном тренере армейцев Викторе Гончаренко.



Фото: ПФК ЦСКА

«К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в Лигу чемпионов и заработать 25 млн евро, сегодня они эту возможность потеряли.

Слуцкий за полгода работы в «Рубине» создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА. Просто позор. Гончаренко пора домой», – заявил Селюк в твиттере.