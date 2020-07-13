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Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает Славгородский район Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси совершает рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области,
Главе государства во время поездки доложат о социально-экономическом развитии Могилевской области и Славгородского района. Потом белорусский лидер поучаствует в торжественной церемонии открытия моста через реку Сож. Там будут присутствовать представители трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, которые возводили мост, а также жители Славгородского района. Затем ожидается, что Президент посетит уникальный природный объект - «Источник «Голубая криница».
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Президент Беларуси совершает рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщает БЕЛТА. Главе государства во время поездки доложат о...
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