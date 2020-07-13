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Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа

13.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нефтедолларовый конвейер, который с советских времен снабжает российскую экономику твердой валютой, позволяя менять простейшее минеральное сырье на технологии и потребительский стиль жизни, доживает свои последние годы.

Евросоюз - крупнейший потребитель российских углеводородов - намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, finanz.ru.

«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», - сказала Симсон на брифинге, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток - 2».

«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» (цитаты по «Интерфаксу»).

Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Еврокомиссия одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

Для России политика ЕС означает слом существующей с 1970-х годов модели экономики, в которой углеводороды вывозятся на Запад, а на вырученную валюту покупается все то, что страна не в состоянии произвести самостоятельно.

По итогам прошлого года из 419 млрд долларов экспортных доходов России 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долларов), нефтепродукты (66,9 млрд долларов) и природный газ (19 млрд долларов). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа - 40%.

Экспортные доходы, - это «нить», связывающая Россию с потреблением из развитого мира: импортные товары - от одежды и техники, до фруктов и моющих средств, а также технологии и оборудование для промышленности, сырье для сельского хозяйства - закупаются на эти деньги.

Российская экономика устроена очень просто, а ее место в глобальных производственных цепочках не меняется годами: мы продаем за рубеж сырье, «немного приторговываем» металлами, лесом и оружием, а закупаем за границей сложную технику и потребительские товары, констатирует основатель Movchans Group Андрей Мовчан.

На сложную продукцию в экспорте - машины и оборудование - пришлось всего 6,3%, причем ее продажи сократились как в весе (на 4,1%), так и в долларах (на 5%).

Многочисленные планы слезть с нефтяной иглы, включая майские указы о создании 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2018 году, раз за разом остаются на бумаге. Более того, вес сырьевого сектора в ВВП только увеличивается: если в 2002 году он составлял 6,66%, то в 2018-м - уже 13,8%. Доля обрабатывающего сектора - фабрик и заводов, не связанных с углеводородной трубой, - за 16 лет опустилась с 17,17% до 14,3% (Росстат).

План «прорыва» к мировым темпам роста требует увеличить несырьевой неэнергетический экспорт до 350 млрд долларов к 2024 году. Согласно плану, уже в прошлом году Россия должна была продать за рубеж что-либо, кроме углеводородов, на 240 млрд долларов. Фактически выручить удалось 190 млрд долларов, а рост составил всего 5%. В первом квартале 2020-го он замедлился до мизерных 1,7%.

Российская экономика «свирепа», иронизирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. На 146 млн человек за год в стране производится 744 детские коляски, одна юбка на 26 женщин, одна пара носков на человека, один электрический чайник на 500 с лишним семейств и 3-4 доллара вычислительной техники на душу населения.

Потеря крупнейшего рынка сбыта энергоносителей и главного источника иностранной валюты признается угрозой на уровне высшего руководства страны.

В энергостратегии, которую президент Владимир Путин утвердил в мае прошлого года, «увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе» включено в перечень основных вызовов для безопасности страны, равно как «замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, в том числе вследствие замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Последствиями реализации таких рисков названы «снижение финансовой устойчивости», повышение тарифов на энергию, «уменьшение налоговых, таможенных и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», а также «причинение вреда жизни и здоровью граждан».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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