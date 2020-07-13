Источник материала: Новости Волковыска

«Мы задумались о создании второй белорусской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров. Для этого мы рассматриваем гродненский аэропорт и компанию планируется создать в Гродно. В ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного направления», - отметил глава ведомства Алексей Авраменко.

Алексей Авраменко подчеркнул, что Беларусь открыта для сотрудничества с лоукост авиакомпаниями. «У нас уже было подписано одно соглашение и решение было принято, но все приостановилось. Надеюсь, мы восстановим переговоры. Конечно, мы активно приглашаем лоукост компании для загрузки наших областных аэропортов. Но при этом надо выстраивать свою схему и в Гродно, это будет интересно местным властям. Надо выбрать определенные направления, допустим, в Израиль и выстраивать маршруты в этом направлении», - считает министр.

Фото Перспектива