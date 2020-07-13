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В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Неман» сыграл вничью с «Витебском»

13.07.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Неман» сыграл вничью с «Витебском»

В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Неман» сыграл вничью с «Витебском», прервав семиматчевую победную серию.

Столичное «Динамо» сильнее «Минска» со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в активе Ивана Бахара. «Рух» разгромил «Энергетик-БГУ» – 8:1. На 13-й минуте счет открыл Артем Концевой, в итоге оформивший хет-трик. К концу первого тайма благодаря голам Дениса Гречихо, Артема Рахманова и Евгения Шевченко преимущество гостей достигло четырех мячей. После перерыва брестчане продолжили доминировать. Отличились Александр Мигунов, дважды Артем Концевой и Олег Никифоренко. На счету хозяев лишь один мяч, забитый в конце основного времени Владиславом Мухамедовым.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В 17-м туре чемпионата Беларуси по футболу «Неман» сыграл вничью с «Витебском», прервав семиматчевую победную серию. Столичное «Динамо» сильнее «Минска» со счетом...
 
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