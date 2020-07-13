Perfomance vs брендинг. Кирилл Балахтин для TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Уже несколько месяцев мир переживает новые для себя условия. Бизнес адаптировался, перестраивался, объединялся. С Кириллом Балахтиным рефлексируем на тему изменений рекламной коммуникации в новом выпуске «TUT.BY для бизнеса».

Кирилл Балахтин, ex- digital директор «Нашего радио», ex- директор по развитию buzzoola и основатель nativtravel.ru в новом выпуске передачи «TUT.BY для бизнеса» рассказал о pop-up-проектах для своей компании, о нечестных решениях бизнеса и поддержке компаний друг друга в кризис.

Коммуникация в условиях кризиса важна, но часто препятствием становится вынужденное сокращение бюджетов. Поэтому TUT.BY стремится поддержать бизнес не только экспертизой, но и выгодными акционными предложениями .