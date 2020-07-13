В Пружанах водитель двигалась задним ходом во дворе сбил 91-летнего пешехода

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 11 июля около 16:10 в Пружанах 32-летняя водитель "Пежо 307" двигалась задним ходом во дворе жилых домов по ул. Заводской и совершила наезд на 91-летнего пешехода.





В результате ДТП пенсионер с травмами доставлен в больницу.