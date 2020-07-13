На службе в Красном Костеле ксендз заявил, что храму выставили платеж по налогам в 156 тысяч

Источник материала: Tut.by

Во время службы в Красном костеле ксендз заявил, что на выходе у храма собирают подписи о возвращении костела в собственность парафии Святого Симеона и Святой Елены. Прихожан просят оставить свои подписи, так как балансодержатель здания «Мінская спадчына» выставляет плату за амортизацию объекта и налоги за пользование землей в сумме около 13 тысяч в месяц.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Чаму касцёл павінен плаціць гасударству за тое, што ён карыстаецца? За што 13 тысяч у месяц? Гэта за паўгода — 156 тысяч рублёў. За тое, што мы молемся ў сваім касцёле. <…> За тое, што мы праслаўляем Бога мы павінны плаціць такія грошы, — сказал ксендз во время службы.

Также ксендз предложил прихожанам поставить подписи за то, чтобы государство передало костел парафии. Обращение с подписями прихожан планируют отправить в Администрацию президента.

По словам ксендза, на обращения в Мингорисполком о передаче костела в собственность парафии местные власти ответили отказом — не видят необходимости передавать объект.

Красный Костел находится в собственности у города Минска с правом хозяйственного ведения у предприятия «Мінская спадчына». В 2013 году объект передали предприятию по распоряжению президента.

В «Мінскай спадчыне» отказались комментировать ситуацию с Красным костелом.

Ксендз Владислав Завальнюк не захотел комментировать происходящее. По его словам, еще нет никакого документа о санкционных мерах за неуплату долга. В костеле получили только платежку и ведут переговоры с балансодержателем. Пока переговоры не завершены рассказывать подробности ксендз не захотел.