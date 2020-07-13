Температура воздуха в Беларуси на этой неделе будет на 2-5 градусов ниже нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

“В воскресенье прохладный воздух распространился на всю страну, и температура воздуха оказалась на 2-5 градусов ниже положенного по климатической норме в июле. Хозяином погодных условий он останется почти на всю неделю. Особенно свежо будет в утренние часы”, – сказали в Белгидромете.

Во вторник, 14 июля, большая часть территории страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому в основном обойдется без осадков, лишь по востоку, где за погоду будет отвечать малоподвижный атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, днем по востоку порывистый. Утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем будет 17-23 градуса тепла.

В среду, 15 июля, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах Гомельской и Могилевской областей возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром по западу Беларуси ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 16-23 градуса тепла, по юго-западу – до плюс 25 градусов.

В четверг, 16 июля, на большей части территории страны под защитой области повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, лишь днем по юго-западу Беларуси, где скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем – 20-27 градусов тепла.

В пятницу, 17 июля, и в предстоящие выходные, 18-19 июля, на фоне повышенного атмосферного давления дождей будет немного. Северо-западный умеренный ветер продолжит поставлять со Скандинавского полуострова прохладный воздух. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла, днем будет 18-25 градусов выше нуля. Такой температурный фон на 2-3 градуса ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы в низинах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы.