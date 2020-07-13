Источник материала: Tut.by

О рэпере Серега сняли документальный фильм «Тихая заводь». Его премьера назначена на 19 июля, видео будет доступно на YouTube-канале «Новый Гарлем».



Серега и сыновья, кадр из клипа. Фото: скриншот видео YouTube-канал Новый Гарлем

Авторы ролика написали, что Сергей Пархоменко не зря считается одним из самых скрытных артистов в шоу-бизнесе. Но документальный фильм приоткроет завесу тайны.

— До сих пор музыкант тщательно скрывал свою личную жизнь и не подпускал к ней журналистов и съемочные группы. Скандалы и слухи, связанные с детьми музыканта, породили множество вопросов и домыслов у поклонников. Отвечая на них, музыкант впервые показал, как живет со своей семьей и воспитывает сыновей Марка и Платона. Помимо кадров из жизни и быта семьи, в фильм вошли интервью с самим Пархоменко, его отцом и детьми.

«Новый Гарлем» — это официальный YouTube-канал музыканта Сергея Пархоменко (творческие псевдонимы — Seryoga, Полиграф ШарикOFF). Документальный фильм Пархоменко снял после скандала вокруг развода музыканта с супругой и борьбы за детей. Напомним, бывшая жена музыканта ранее заявила , что Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Она не знает, где находятся сыновья, и не может говорить с ними даже по телефону.

Ранее другой музыкант родом из Беларуси Сергей Михалок, который последние годы не общается с журналистами, также выпустил документальный фильм о себе и своей группе.

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