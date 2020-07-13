В Минске возле Дворца спорта в Свислочи утонул мужчина

Источник материала: ОНТ

В самом центре Минска в Свислочи утонул мужчина. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.

#минск @112MINSK @112by и ОСВОД работали акватории р.Свислочь.Поступило сообщение о возможном утоплении человека, т.к. на берегу остались личные вещи. Спустя почти 50 минут поисков водолазы достали тело утонувшего мужчины. Медиками после реанимации констатирована его смерть. pic.twitter.com/dL9mewfyor — МЧС Минска (@112MINSK) July 13, 2020

Сообщение о возможном утоплении поступило в МЧС сегодня. Сообщалось, что на берегу Свислочи неподалеку от Дворца спорта были обнаружены чьи-то личные вещи. Спустя 50 минут поисков прибывшие на место происшествия водолазы достали из реки тело утонувшего мужчины. Медики попытались реанимировать его, однако уже было поздно.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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