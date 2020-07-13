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В Минске возле Дворца спорта в Свислочи утонул мужчина

13.07.2020 16:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске возле Дворца спорта в Свислочи утонул мужчина

В самом центре Минска в Свислочи утонул мужчина. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС.

Сообщение о возможном утоплении поступило в МЧС сегодня. Сообщалось, что на берегу Свислочи неподалеку от Дворца спорта были обнаружены чьи-то личные вещи. Спустя 50 минут поисков прибывшие на место происшествия водолазы достали из реки тело утонувшего мужчины. Медики попытались реанимировать его, однако уже было поздно. 

Обстоятельства происшествия уточняются.  

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Теги: Минск
 
 
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В самом центре Минска в Свислочи утонул мужчина. Об этом сообщает Минское городское управление МЧС. #минск @112MINSK @112by и ОСВОД работали акватории...
 
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