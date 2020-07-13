|
Это слишком мило! Танцующий совенок появился в Гродненском зоопарке (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео из Гродненского зоопарка. Здесь появился танцующий совенок. Почти каждый день он устраивает для сотрудников концерты.
Яша настолько любит двигаться, что зачастую даже музыка ему не нужна. Главное – хорошее настроение. Птенцу ушастой совы около двух месяцев. В зоопарк его принесли добрые люди. Птица выпала из гнезда. На новом месте Яша быстро освоился. С удовольствием ест мясо, летает по вольеру и общается с сотрудниками. Талант танцора в нем заметили случайно. Совенок активными движениями здоровается по утрам, а днем ритмично реагирует на звонки мобильного телефона и динамичное видео. Специалисты порыв совиной души оценили.
В любом случае Яша в зоопарке уже звезда – сов здесь много, но так активно никто из них не двигается. Сотрудники уверены: Яша, когда подрастет, еще удивит всех новыми талантами. Например, запоет. Попытки уже есть.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео из Гродненского зоопарка. Здесь появился танцующий совенок. Почти каждый день он устраивает для сотрудников концерты. Яша настолько любит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)