Это слишком мило! Танцующий совенок появился в Гродненском зоопарке (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео из Гродненского зоопарка. Здесь появился танцующий совенок. Почти каждый день он устраивает для сотрудников концерты.

Яша настолько любит двигаться, что зачастую даже музыка ему не нужна. Главное – хорошее настроение. Птенцу ушастой совы около двух месяцев. В зоопарк его принесли добрые люди. Птица выпала из гнезда. На новом месте Яша быстро освоился. С удовольствием ест мясо, летает по вольеру и общается с сотрудниками. Талант танцора в нем заметили случайно. Совенок активными движениями здоровается по утрам, а днем ритмично реагирует на звонки мобильного телефона и динамичное видео. Специалисты порыв совиной души оценили.

Елена Нерод, ветеринарный врач Гродненского зоопарка: «Это не танцы, на самом деле, как таковые. Но выглядит это, конечно, очень умилительно и очень интересно. Им физиологически необходима процедура, которая позволяет оценивать окружающую обстановку, как геолокация. Поэтому они проверяют. Они любые звуки, малейшие изменения все улавливают. Это им помогает охотиться и ориентироваться».

В любом случае Яша в зоопарке уже звезда – сов здесь много, но так активно никто из них не двигается. Сотрудники уверены: Яша, когда подрастет, еще удивит всех новыми талантами. Например, запоет. Попытки уже есть.

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