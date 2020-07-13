Временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств действуют в Беларуси до 20 сентября

Источник материала: Полесская правда



Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сообщает о введении временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств с 1 июля. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк:

– Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 16 июня 2020 г. № 34 «О введении в 2020 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин» (далее – постановление) вводятся временные ограничения. Так, с 1 июля по 20 сентября 2020 года максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25˚С не должна превышать 6 тонн.

Данные ограничения предусматривается не распространять: