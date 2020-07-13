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Госавтоинспекция Брестчины проводит профилактическую акцию «Твоё внимание – чья-то жизнь!»
13.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Время от времени водители совершают необдуманные обгоны, что нередко приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями. С целью минимизирования таких ДТП сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию.
За нарушение правил обгона предусматривается штраф в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать Правила дорожного движения, своевременно прогнозировать дорожную обстановку, при желании начать обгон подумать дважды и всегда помнить, что жизнь одна.
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