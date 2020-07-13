Госавтоинспекция Брестчины проводит профилактическую акцию «Твоё внимание – чья-то жизнь!»

Источник материала: Полесская правда



Госавтоинспекция Брестчины проводит профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

Время от времени водители совершают необдуманные обгоны, что нередко приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями. С целью минимизирования таких ДТП сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию.

«Обгон является одним из самых опасных из существующих маневров. ПДД предусматривает много случаев, когда он воспрещается. К примеру, этот маневр запрещен на пешеходных переходах, железнодорожных переездах. Нельзя обгонять обгоняющего, совершать так называемый «двойной обгон». Также водитель должен руководствоваться пунктом 92 Правил дорожного движения, который предусматривает обязанность водителя убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения», – отметили в Госавтоинспекции Пинского района.

За нарушение правил обгона предусматривается штраф в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать Правила дорожного движения, своевременно прогнозировать дорожную обстановку, при желании начать обгон подумать дважды и всегда помнить, что жизнь одна.