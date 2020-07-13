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Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

13.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, открывая новый путепровод через реку Сож (подробнее здесь).  

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Протяженность моста – почти 500 метров. Он соединил Славгородский и Краснопольский районы Могилевской области. До этого местные жители в летнем сезоне пользовались понтонной переправой. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров, из которых около половины – лесные и гравийные дороги.  

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

По сути, сегодня произошло историческое событие, которое местные жители ждали с 80-х годов прошлого века. На строительство моста с учетом подъездных дорог длиной около 5 километров потребовалось три года и около 50 миллионов рублей.   

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже – они в этом заинтересованы, с Востока на Запад транзит. Я часто говорю: не было бы счастья, да несчастье помогло – Украина закрылась. И двигаться через Украину – проблемы. И осталась вот эта территория, около 1000 километров, между Россией и Евросоюзом – Беларусь. И хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок. Сегодня они перемещаются через Беларусь. Это хорошие для нас деньги – транзит.  

Поэтому 18 мостов – мы должны за три года около 130 млн долларов вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Обязательно надо выиграть подряд на строительство этих мостов, потому что европейцы деньги не дадут без конкурса. Мы должны посоревноваться с западными фирмами, с российскими, кто придет, кто захочет строить. И выиграть. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы.   

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Отметим, что открытие моста в Славгородском районе будет способствовать не только развитию юго-востока Могилевской области, но и улучшит туристическую привлекательность региона.   

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Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент...
 
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