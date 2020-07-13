Щербицкий ногами летел в игрока «Славии» и судья назначил пенальти. Правомерно ли?

Источник материала: Tut.by

В матче 17-го тура на «Борисов-Арене», где БАТЭ принимал «Славию» , судья назначил пенальти в ворота борисовчан. Случилось это почти сразу после того, как «желто-синие» открыли счет.

Вновь ставший в рамку Денис Щербицкий ногами полетел на игрока «Славии», тот зацепился и упал. Судья назначил пенальти. Этот момент стал решающим в игре. БАТЭ упустил победу и его по итогу тура на два очка обошел «Шахтер».

Правомерно ли судья назначил пенальти? На этот вопрос в очередной программе АБФФ TV «Судите с нами» отвечает специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Да, судья был прав. Более того, он должен был показать вратарю БАТЭ еще и желтую карточку.

Возвращение Щербицкого в ворота вышло смазанным. Вернется ли на поле Антон Чичкан?

Напомним, что для «Славии» этот гол в ворота БАТЭ стал первым в истории клуба, который был забит на «Борисов-Арене».