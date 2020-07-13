Где есть участки «за копейки»? Узнали, сколько стоят дома и хутора в гродненском направлении

Источник материала: Tut.by

Президент опять заявил о намерении раздать белорусам свободные участки в неперспективных деревнях и на хуторах «в собственность за символическую цену». Каким будет механизм передачи земли и про какие населенные пункты говорит глава государства, пока непонятно. Ясно одно — речь идет не про минский район, здесь цена за голый участок может достигать и 20, и 40, и 80 тысяч долларов. Мы решили выяснить, какие сейчас цены на недвижимость в деревнях в часе езды от Минска. В этот обзор попали деревни и хутора в гродненском направлении, которые стоят прямо на берегу рек и озер. Кое-где дома стоят и в самом деле «копейки».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Продается крепкий дом с большим участком, рядом лес, озеро/река» — такие предложения всегда привлекают внимание минчан, занятых поиском места под дачу или загородный дом. В последние годы стало популярным именно Гродненское направление — рядом с отличной трассой М6 находится Налибокская пуща, протекают Ислочь, Неман, Западная Березина. Главное — через час уже можно забыть о городском шуме и суете — относительно рядом есть и дикая природа, и небольшие тихие деревни с дешевыми домами.

Раков и окрестности минчане облюбовали уже давно, поэтому найти участок дешевле 15 тысяч долларов не получится. Стоит проехать чуть дальше — на большем удалении цены резко идут вниз.

Например, уже в 60 км от столицы и в 2,5 км от трассы Минск — Гродно в деревне Яцково-Корчемные старая хата с хозпостройками продается за 8,5 тысячи долларов. Общая площадь дома — 52,6 м2, печь с лежанкой, большое бревенчатое подсобное помещение с большим подвалом, вход из сеней. На участке есть колодец, дощатый гараж и большой бревенчатый сарай 5 на 20 метров. Асфальтированная дорога до дома, 100 метров до леса и реки Ислочь.





Хутор Белый Берег в Налибокской пуще на берегу Ислочи (85 км от МКАД) продают за 10,5 тысячи долларов. Владельцам обещают дикую природу — лоси и косули ходят буквально под окнами. При этом до трассы М6 всего-то 3 км.



Фото: realt.by

Добротный дом можно найти и на окраине деревни Каливария (86 км от МКАД, 10 км от Воложина). В нем две комнаты, кухня, прихожая, кладовка. Рядом колодец. Есть бревенчатый сарай. До Западной Березины — 4 км. Цена — 3600 долларов.









В 7 км от Воложина в Кражино на берегу Западной Березины продается дом с участком 20 соток за 6700 долларов. К нему прилагается колодец, сад, глубокий каменный погреб, сарай. В доме две комнаты, кухня с русской печью. Крыша накрыта жестью.









Стоит отметить, что пустые участки в этих краях тоже есть — их лучше искать через сельсовет и стоят они довольно дешево. Например, в деревне Белокорец пустой надел возле Ислочи еще недавно можно было купить за 2 тысячи рублей.

В деревнях Налибокской пущи на продажу есть и дома после реконструкции — в Яцково-Млыновых продают дачу за почти 30 тысяч долларов.



Фото: realt.by

Хотите полного уединения и с комфортом? Тогда вам на хутор Будище (108 км от МКАД). Там продается деревянный дом 1948 года постройки, после капитального ремонта. В доме три комнаты, кухня и санузел, все коммуникации, отопление печное. Общая площадь — 62,5 м². И 25 соток земли. Продается с мебелью, посудой и всей техникой. За него просят 12 тысяч долларов.









Стоит отметить, что в гродненском направлении много деревень, рядом с которыми нет рек и озер. Зато ценники на довольно добротные дома здесь будут ниже — от тысячи долларов.

Если отмахать от Минска по М6 110 км, то можно изучить предложения в деревне Морино на берегу Немана. Здесь дома в цене, и на продажу их не так уж и много. Но если вам нужен участок со своим выходом к реке, добротным деревянным домом, хозпостройками и садом, то такой обойдется в 10−15 тысяч долларов.









Недалеко от Морино продается дом в деревне Отминово. В нем просторные светлые комнаты, русская печь, электричество, рядом колодец. В шаговой доступности лес, Неман протекает вблизи деревни. За все это просят всего 3 тысячи долларов.



Фото: gohome.by

Стоит отметить, что деревни на Немане пользуются большой популярностью «дачников» — дома охотно раскупаются не только минчанами, но и жителями Новогрудка, которые приезжают сюда на лето.

Эти места славятся своей нетронутой природой и хорошей рыбалкой. Популярностью пользуются Гнесичи, Куписк, Делятичи, Микалаево, Ляховичи-2 и, конечно же, Любча (там даже замок есть красивый). Поэтому пустующих домов там практически нет и цены на хорошие дома трудно назвать «копеечными». Например вот этот ухоженный дом в Гнесичах стоит 8 тысяч долларов.



Дом в Гнесичах





Участки у реки, дома на которых выглядят уже «уставшими», продают дешевле, и цены на такие начинаются от полутора тысяч долларов. В деревнях «неперспективных», в 100−150 км от Минска, без реки и леса, хаты и участки и сейчас стоят копейки, но кому они нужны?