«Без цели мешок денег - это просто мешок денег». Девушка-трейдер - о работе и семье

Источник материала: Tut.by

Сегодня представительницы прекрасного пола занимают руководящие должности, ведут бизнес и при этом успевают заниматься детьми. При поддержке финансового онлайн-марафона INVESTING.BY мы поговорили с одной из таких девушек — финансовым аналитиком Анастасией Шляпо — и узнали, как добиваться своих целей, даже если в тебя никто не верит и хочется все бросить.

«В школе математика меня пугала»

Десять лет назад у нашей героини закончился первый декретный отпуск, и она стала активно искать работу.





— Когда-то я работала в туристической компании. По первому образованию я географ-эколог, по второму — преподаватель английского. Поэтому мне было легко и интересно в этой сфере, — вспоминает девушка. — Но пришло время, когда зарплата перестала устраивать. Я оказалась скованной рамками, а хотелось чего-то более масштабного и амбициозного. После декрета через долгие поиски мысли пришли к финансовой сфере, несмотря на то, что в школе математика меня пугала. Очень хорошо помню, что, когда я сказала мужу, что пойду на собеседование в финансовую компанию, он смеялся и не верил. После того, когда я откликнулась на такую вакансию, мне даже пришлось с ним поспорить, что через 5 лет буду зарабатывать больше, чем он (улыбается).





Как признается Анастасия, несмотря на желание глобальных перемен, на тот момент у нее была потребность именно в стабильной зарплате. Никаких долгоиграющих планов девушка не строила.

— Но после 4-го этапа собеседования, я поняла, что все серьезно и это мой шанс. Во мне включилось «Всем доказать!», и я просто вгрызлась в гонку. Так начался мой путь в Forex Club. Пройти все этапы отбора помогли напористость и убежденность, что я смогу. Тогда мне показалось, что на этих четырех встречах руководство и сотрудники пытались в первую очередь выяснить, какой я человек, насколько готова работать в постоянно меняющихся условиях, а также насколько я заряжена на долгосрочные перспективы. Сейчас я знаю, что так оно и было.





— Возможно, в первое время я не соответствовала образу профессии: девушка-блондинка, пишущая стихи, в окружении строгих и рассудительных мужчин-экономистов. Сначала было психологически некомфортно: казалось, что тут нельзя ни шутить, ни расслабляться, — рассказывает Анастасия. — Никто не обсуждает, как прошли выходные, фильмы, моду, айфоны, не говоря уже про личную жизнь — даже на перекурах. Но я коммуникабельный человек, который быстро оценивает ситуацию, умеет вовремя сориентироваться и понимает, как с кем нужно вести себя. Казалось бы, абсолютно мужское место, где женщины — это редкость, стало родным для меня.

«Несколько раз плакала и думала все бросить»

Девушка признается: команда помогла ей профессионально вырасти, а характер не дал сломаться.

— Работе на финансовых рынках меня обучали коллеги, а дома — специализированная литература. Когда приходила домой, в одну руку брала ребенка, в другую — книгу. Было нелегко, все давалось далеко не с первой попытки, несколько раз плакала и думала все бросить. Мужской коллектив, новая сфера, рабочий ритм без расслабления — приходилось держать марку и в коллективе, и с клиентами, менять стиль речи и много читать. Это только в фильмах кажется, что все красиво и просто, а на самом деле — это безумно тяжело.

Чтобы консультировать других, нужно самому пройти тернистый «путь трейдера». Далеко не сразу, но постепенно я перешла к ведению и сопровождению клиентов. Это постоянное движение вперед и ни секунды для остановки, иначе есть шанс сойти с дистанции.





«Любимые инструменты — нефть, газ и металл»

Сейчас Анастасия консультирует клиентов, которые хотят зайти на финансовый рынок.

— Я обязана быть в курсе новостей и оставаться на связи 24 на 7. Например, когда грянул корона-кризис и обвалились цены на нефть, клиенты звонили среди ночи: «Настя, что делать?». Приходилось оперативно собираться с мыслями и консультировать, — вспоминает девушка. — Вообще у меня нормированный график: с 10 до 19. Но как я могу отключить телефон, когда нужна «моим людям»? Поэтому даже во время отпуска я остаюсь на связи. Именно за это меня ценят и воспринимают как делового человека.

Собеседница уверена: в ее профессии важна ежедневная работа над собой.

— Я давно для себя решила, что мне нужно соответствовать людям бизнеса и внешне, и духовно. Я читаю, хожу в спортзал и продолжаю работать на финансовых рынках. Любимые инструменты — нефть, газ и металлы, — делится с нами девушка. — Недавно начала писать посты в социальной сети , где простым языком рассказываю о финансовой сфере. И хотя в повседневной жизни стараюсь не давать непрошенных советов, случается, что друзья и знакомые шепотом спрашивают: «Во что вложиться?». Тогда без проблем консультирую.





Свои знания о финансовых процессах Анастасия применяет и в частной жизни, на которую есть свои планы.

— Я могу сориентироваться, брать или не брать кредит, в какой валюте держать сбережения, когда лучше купить или продать квартиру. Я мониторю рынок труда и вижу, что сейчас мой доход существенно выше того, что предлагают наемным сотрудникам, это зарплата плюс реинвестирование. Деньги трачу на исполнение того, о чем мечтала: квартира, машина, в планах — загородный дом. По большей части это семейные цели. Также стараюсь инвестировать в саму себя: путешествия, обучение, курсы, форумы, конференции, в ближайших планах — посещение Международного финансового онлайн-марафона . Я также формирую бюджет для комфортной пенсии. Важно понимать, куда потратить заработанное, ведь без целеполагания мешок денег — это просто мешок денег.

«Вне офиса я мягкая эмоциональная девушка»

Как признается Анастасия, с такой работой колесо жизненного баланса соблюдать достаточно сложно, но она старается.

— Вне офиса я мягкая эмоциональная девушка, у которой есть любимая семья, много друзей, разнообразные увлечения типа танцев. Зыбицкую посещаю, но не так часто, как хотелось бы (смеется). Не буду лукавить: большую часть своего времени я провожу за работой. Безусловно, мне помогают муж и моя мама. Няню никогда не рассматривала, потому что детей могу доверить только близким. Когда знаю, что дети под присмотром, спокойно могу выполнять свои обязанности. Как только выходные — становлюсь нежной женой и активной мамой, которая готова и в театр сходить, и на роликах покататься, и в игровую приставку поиграть. Я люблю шопинг и слежу за всеми тенденциями моды, смеюсь и плачу от фильмов. Ценю дружбу и много общаюсь с друзьями. Четко понимаю: есть Настя-карьеристка и Настя-мама, и стараюсь их не смешивать.



Фото из личного архива героини

С апреля работаю удаленно. Чтобы сосредоточиться на рабочих вопросах дома, где много искушений, я надеваю деловой костюм и закрываюсь в отдельной комнате. Но это не всегда помогает (смеется). Удаленная работа позволила больше времени уделять самообразованию и семье, а это, в свою очередь, помогло увидеть еще новые цели и в личной, и в профессиональной сферах.



Фото из личного архива героини

На вопрос об отношении мужа к мужскому коллективу, к более высокому по сравнению с ним доходу и ненормированному рабочему дню, Анастасия уверенно отвечает: они давно обо всем договорились.

— Прежде всего, мы хорошие друзья, понимаем и принимаем друг друга, имеем общие цели и общий кошелек. Мой муж — индивидуальный предприниматель, в последние годы он зарабатывает меньше меня. Но за 10 лет я ни разу не почувствовала ревности ни к коллективу, ни к доходам. Моя семья — это самая прочная команда, — поясняет девушка.

«Нужно меняться быстрее, чем меняется мир вокруг»

В ближайших планах у нашей героини разработать собственный мастер-класс по работе с золотом и серебром, пробежать полумарафон и попробовать пейнтбол или страйкбол.

— Многие думают, что, достигнув определенных успехов, можно приостановиться, почивать на лаврах… Но это не так. Выше гор, могут быть только горы. Но для того, чтобы их покорять, нужно меняться быстрее, чем меняется мир вокруг. Самое интересно начинается тогда, когда такой ритм становится образом жизни — это совсем несложно, а очень даже интересно.





Всем, кто ищет себя, хочу сказать: пожалуйста, не бойтесь и не говорите о том, что для вас есть что-то невозможное. Нет женских или мужских профессий, нет слишком рано или слишком поздно, нет никаких границ и рамок, есть только вы и ваше желание сделать жизнь лучше. Захотеть — залог успеха в достижении цели. Главное — трезво оценить перспективу и вовремя ухватиться за нее.

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