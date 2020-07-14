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«Каждый раз ждала чуда, но не получалось». Девушки не испытывающие оргазма - о сексе и отношениях

14.07.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Секс — тема довольно сложная и мало обсуждающаяся, а проблемы и особенности в сексе — тем более. Мы поговорили с девушками, которые не побоялись рассказать о личном — они не испытывают оргазм. Приходилось ли им симулировать, чтобы не расстраивать партнеров? Доставляет ли секс без оргазма удовольствие? Как партнеры реагируют на такие признания и отражается ли это на отношениях?

 
 
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