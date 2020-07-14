«Каждый раз ждала чуда, но не получалось». Девушки не испытывающие оргазма - о сексе и отношениях

Источник материала: Tut.by

Секс — тема довольно сложная и мало обсуждающаяся, а проблемы и особенности в сексе — тем более. Мы поговорили с девушками, которые не побоялись рассказать о личном — они не испытывают оргазм. Приходилось ли им симулировать, чтобы не расстраивать партнеров? Доставляет ли секс без оргазма удовольствие? Как партнеры реагируют на такие признания и отражается ли это на отношениях?