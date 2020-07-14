|
«Каждый раз ждала чуда, но не получалось». Девушки не испытывающие оргазма - о сексе и отношениях
Источник материала: Tut.by
Секс — тема довольно сложная и мало обсуждающаяся, а проблемы и особенности в сексе — тем более. Мы поговорили с девушками, которые не побоялись рассказать о личном — они не испытывают оргазм. Приходилось ли им симулировать, чтобы не расстраивать партнеров? Доставляет ли секс без оргазма удовольствие? Как партнеры реагируют на такие признания и отражается ли это на отношениях?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Он думал, что я получила оргазм. Не стала его расстраивать».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)