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Виталий Коваль заразился COVID-19

14.07.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший вратарь сборной Беларуси по хоккею Виталий Коваль заразился COVID-19. Об этом было объявлено 14 июля во время судебного заседания по делу о договорном матче Экстралиги.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

14 июля Виталий Коваль должен был давать показания в суде Московского района, так как является свидетелем по делу матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Тогда команда из Молодечно, в которой Коваль отвечал за подготовку вратарей, вела 5:1, но проиграла 5:6.

Во время следствия несколько игроков клуба признались, что матч был договорным.

Виталий Коваль не смог явиться сегодня на дачу свидетельских показаний. Судья объявил, что «у Коваля COVID-19».

Во время игровой карьеры он был голкипером сборной Беларуси, признавался лучшим хоккеистом страны. В КХЛ выступал за минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», мытищинский «Атлант» и уфимский «Салават Юлаев».

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Теги: Могилев
 
 
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Бывший вратарь сборной Беларуси по хоккею Виталий Коваль заразился COVID-19. Об этом было объявлено во время судебного заседания по делу о договорных матчах.
 
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