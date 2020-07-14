Футболист, которого приговорили к 2 годам лишения свободы: Казалось, всё это происходит не со мной

Источник материала: Tut.by

Экс-защитник олимпийской сборной Беларуси Алексей Козлов, приговоренный 13 июля к двум годам лишения свободы в колонии усиленного режима за организацию договорных матчей, рассказал tribuna.com, как провел время перед заключением под стражу.





— О чем подумал, когда на прошлой неделе прокурор заявил, что хочет лишить тебя свободы на два года?

— Не поверил сразу. Казалось, что всё это происходит не со мной. Вроде и готовил себя к такому, но совершенно не ожидал, что прокурор это запросит. И я, и все родственники верили, что статью поменяют и свободы лишать не будут. Но получилось так, как получилось.

Адвокат говорила, что если бы выплатил все деньги, которые взял [у Ланько и Боровицкого], был шанс на то, что статью можно было изменить. Понятно, что все зависело бы от решения суда, но шанс был. Кроме того, адвокат попросила исполнить наказание с отсрочкой приговора, но говорила, что шансов на это очень мало. А точнее, их почти не было.

Если честно, никогда бы не подумал, что это вообще мошенничество. Но если следствие решило, что я был один в «Орше» [кто организовывал и участвовал в договорных матчах], значит, был один. Решили так. Пусть будет так. [На следствии] мое дело было рассказать о себе. Я рассказал. А говорить о ком-то другом у меня желания не было. Теперь эта тема закрыта.

— А почему не выплатил деньги?

— У меня просто не было (и нет) на руках такой суммы. Я мог бы гасить «долг» по частям, но адвокат сказала, что в этом смысла нет вообще — только полное погашение. Полное до копейки. Иначе судья ничего не изменит.

— Как ты провел дни перед последним заседанием?

— 11 июля у меня был день рождения. Отметил его с родными немного. Как в песне получилось: день рождения — грустный праздник. В общем, провел выходные в кругу семьи.

— Как родные справляются?

— Тяжелее всех переносит мама. Для нее это вообще катастрофа… Понятно, что и я каждый день об этом думаю. Чем меньше дней до приговора оставалось, тем меньше было сна, — рассказал Козлов.

Напомним, 13 июля суд Московского района Минска вынес приговоры по делу о договорных матчах в белорусском футболе. Самым жестким оказалось решение в отношении бывшего защитника олимпийской сборной Беларуси Алексея Козлова, который приговорен к двум годам лишения свободы. Всего по делу проходило 20 человек, большинство получило наказание в виде ограничения свободы на срок до 0,5 до 4 лет.