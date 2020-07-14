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«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без значительных затрат и сокращений персонала. Так переносит всемирную пандемию национальная авиакомпания «Белавиа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый сложный период позади, считают в коллективе компании. С ним 13 июля встретился член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Чайчиц.
Сегодня «Белавиа» постепенно увеличивает количество рейсов, в том числе и в направлении курортов – это Египет, Турция, Албания и Черногория. Прорабатываются и новые маршруты. В 2021 году будут открыты рейсы в Испанию и Казахстан. В дальнейших планах – Лиссабон, Мадрид и ряд российских городов.
В декабре 2020 года национальный авиаперевозчик также приобретет первый самолет нового поколения.
Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Виктор Чайчиц, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству:
И еще, что очень важно, что здесь все труженики «Белавиа» объективно оценивают то, что было раньше, и то, что есть сейчас.
Встреча прошла в формате диалога. Сенатор в том числе ответил на все вопросы сотрудников компании.
Подобные встречи с трудовыми коллективами становятся традиционными для представителей Совета Республики и позволяют решать внутренние проблемы предприятий гораздо быстрее.
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«Начинают улучшаться объёмы перевозок, финансовое положение». Гендиректор «Белавиа» рассказал о положении дел в компании
Новости Беларуси. Без значительных затрат и сокращений персонала. Так переносит всемирную пандемию национальная авиакомпания «Белавиа», сообщили в программе...
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