Исследователи назвали самый неприятный подарок

Источник материала: ОНТ

Ученые выяснили, какие подарки самые неприятные для человека. По словам исследователей из Университета штата Огайо, хуже всего люди воспринимают подарки, которые им вручили со словами, что это поможет им сэкономить деньги. Результаты их работы опубликованы в Journal of the Association for Consumer Research.

При этом исследователи отметили, что подарки, которые дарители называли «экономящими время», люди расценивали как приятные. Он пояснил, что именно способ вручения и произносимые при этом слова играют главную роль.

Он пояснил, что подарки «для экономии денег» заставляют человека ощущать стыд и неловкость.

К таким выводам эксперты пришли, проанализировав данные опроса, в котором участвовали 405 человек в Интернете и 200 студентов в ходе реального эксперимента. Добровольцам предложили поделиться впечатлениями от подарков, которые им вручили с такими формулировками.

Оказалось, что многим было неловко получать презенты со словами, что они помогут сэкономить деньги, поскольку создавалось ощущение, что тот, кто дарит подарок, показывает этими словами свой более высокий статус.

Эксперты советуют дарить подарки «для экономии», произнося другие слова, например. Связать презент с возможностью сэкономить время.

Фото: pixabay

